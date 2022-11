«Nuovo assessore entro 48 ore» 

L’approvazione delle dichiarazioni programmatiche con i voti della maggioranza, riapparsa compatta dopo che qualche giorno prima quattro consiglieri su cinque dell’Udc avevano dato forfait durante la seduta di presentazione, ha stemperato gli animi. Ma non ha risolto il rebus. Pur con toni meno perentori, il segretario cittadino del partito Michele Piredda (che preferisce non rilasciare dichiarazioni) ha continuato a ribadire che l’unica candidata in corsa per l’incarico è Carmen Murru. Ma l’incontro di una settimana fa tra il capogruppo centrista e il sindaco Sanna potrebbe aver aperto nuovi spiragli.

Lunedì è in programma il Consiglio comunale e il primo cittadino ha tutte le intenzioni di presentarsi con la squadra di governo al completo. Se la poltrona lasciata vuota dalla dimissionaria Giovanna Bonaglini sarà occupata da Carmen Murru è ancora da stabilire. Proprio sul nome della consigliera, approdata nello scudo crociato dopo il discusso addio ai Riformatori, si era focalizzato lo scontro tra Massimiliano Sanna e l’Udc: il primo restio ad accogliere nell’esecutivo chi gli aveva voltato le spalle in cerca di nuovi spazi, i secondi determinati a non accettare alcun veto dagli alleati. Chi farà un passo indietro?

L’obiettivo è dare un volto all’assessore ai Servizi sociali entro fine settimana. Tra il sindaco Massimiliano Sanna e l’Udc la partita è ormai ai tempi supplementari: le prossime ore saranno decisive per definire il quadro politico dopo le tensioni delle ultime settimane. «Entro domani convocherò il partito - fa sapere il primo cittadino - La scorsa settimana il capogruppo Vincenzo Pecoraro mi aveva chiesto qualche giorno di tempo per riflettere, ora i tempi sono maturi».

Il nodo

Lo strappo

La riflessione

I giorni di “riflessione” chiesti da Pecoraro, che durante il dibattito sulle linee programmatiche non aveva risparmiato pesanti frecciate alla coalizione, potrebbero essere serviti ad aprire nuovi spiragli legati forse all’altra partita ancora aperta, quegli sugli incarichi di sottogoverno.«Il tavolo politico sarà il passo successivo alla definizione degli assetti in Giunta», assicura Massimiliano Sanna. Non è escluso, dunque, che il sindaco stia cercando una via d’uscita secondaria dall’impasse. Il rischio, però, è di indispettire gli alleati che su un punto non transigono: l’accordo pre-elettorale non si discute .

