Nuovo assalto in Puglia, appello a Meloni 

È successo ancora e questa volta in Puglia: a nemmeno una settimana all’assalto di Sassari, un furgone portavalori è stato assaltato sulla statale 613, nel Brindisino. I malviventi, un commando composto tra le 8 e le 10 persone, hanno esploso colpi di arma da fuoco ed incendiato autovetture su entrambi i sensi di marcia per ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine secondo un copione ormai consolidato, il bottino ammonterebbe a circa tre milioni di euro.

Immediate le reazioni tra operatori della vigilanza e sindacati. Fabio Mura, presidente di Vedetta 2 Mondialpol Spa ha chiesto un intervemto deciso alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Ci troviamo – scrive – davanti a un’emergenza sicurezza su tutto il territorio nazionale che ci costringe a ridurre a quanto strettamente necessario la nostra attività di protezione e trasporto valori fino a quando lo Stato non darà segnale di voler occuparsi di questa gravissima situazione di banditismo diffuso in qualsiasi parte d’Italia».

Misure urgenti sono sollecitate anche da Vincenzo del Vicario, segretario nazionale Savip (Sindacato Autonomo Vigilanza Privata): «Il ministro dell'Interno Piantedosi, il capo della polizia Pisani e tutte le altre autorità di pubblica sicurezza, debbono prendere atto - ha detto - che i tempi sono cambiati e che l'imperversare della criminalità, che può disporre di armi micidiali ed esplosivi, é un dato di fatto confermato da una sequela inarrestabile di sanguinosi episodi». Negli ultimi dieci anni sono 36 i lavoratori della vigilanza morti durante una rapina.

