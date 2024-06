Nuovo asilo nido, fine dell’emergenza 

Tortolì avrà un nuovo asilo nido nella centrale piazza degli Ortolani, a due passi dal viale Monsignor Virgilio. Saranno consegnati la prossima settimana i lavori per la sua realizzazione. L'attuale parchetto verde sarà occupato in parte dalla nuova struttura, moderna e all’avanguardia che potrà ospitare sino a settanta bambini.

Per la realizzazione dell’edificio il capitolato d’appalto prevede l’uso di materiali naturali e a basso impatto ambientale, mentre la copertura sarà dotata di impianto fotovoltaico. Ci saranno tre aule per i bimbi delle diverse età, spazi comuni per il lavoro di gruppo e giochi, laboratori, aree per il riposo e relax, una mensa, vari servizi per bambini e insegnanti e spazi amministrativi. Tutto a misura di bambino e progettato per garantire l'accessibilità di tutti. Attorno un ampio giard9ino.

Il finanziamento

In dote nelle casse comunali ci sono 1 milione 800 mila euro, si tratta di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza ottenuti dal Comune nel 2022. Ci sono voluti poi i necessari passaggi burocratici portati avanti dall'attuale amministrazione indispensabili per rendere possibile l'intervento con l'approvazione del progetto definitivo esecutivo e l’aggiudicazione dei lavori che è avvenuta tramite Invitalia. Si tratta di un appalto integrato aggiudicato a cinque imprese per l’importo di circa 1 milione 400 mila euro. È stata quindi affidata la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza per dare il via al cantiere.

In Comune

Si respira soddisfazione a pieni polmoni negli ambienti dell’amministrazione comunale. «La prossima settimana - dice Vincenzo Nieddu - assessore con delega ai Lavori pubblici nella Giunta di Marcello Ladu - ci sarà la consegna dei lavori». L'obiettivo è offrire un ulteriore spazio per l'infanzia che potrà ospitare settanta bambini e dare così finalmente risposta al problema della carenza di posti negli asili nido» .

Soluzione possibile

Il problema aveva tormentato diverse amministrazioni comunali e soprattutto i genitori dei piccoli, alle prese con l’esigenza di conciliare lavoro e famiglia. Ma se fino a oggi le soluzioni non erano state trovate, il nuovo asilo nido che sarà realizzato in piazza degli Ortolani dovrebbe consentire di dare le risposte tanto attese.