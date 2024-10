Nuovo asilo nido comunale nel piano terra della scuola 

È stato inaugurato a Tuili il nuovo asilo nido, che accoglierà bambini dai 3 ai 36 mesi, sia residenti che non, con una capienza massima di 26 posti. Lo spazio per la scuola è stato ricavato trasformando una parte del piano terra della scuola primaria, con interventi strutturali e nuovi arredi. Il progetto di riqualificazione è iniziato nel 2018/2019, con un investimento di 206mila euro per adattare gli spazi e realizzare i lavori edili.

A fine 2023, il progetto è stato completato con ulteriori 30mila euro, a cui si sono aggiunti altri 30mila euro recentemente investiti per l’acquisto degli arredi. L’asilo è dotato di ampi spazi interni e comprende diverse aree funzionali: una sezione per i più piccoli, una per i bambini medi-grandi, una cucina, servizi sanitari e anche una sala adibita a palestra.

Dopo l’inaugurazione, sono previsti quattro open day per consentire ai genitori di osservare il metodo di lavoro, prima dell’apertura delle iscrizioni. Le famiglie interessate potranno quindi decidere se iscrivere i propri figli avendo una conoscenza diretta delle professionalità dell’asilo.

Il sindaco Andrea Locci ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per il territorio: «Rappresenta un traguardo significativo per la nostra comunità. Abbiamo fortemente voluto questo servizio per supportare le famiglie locali. Questo spazio accogliente e stimolante sarà un punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo dei nostri bambini, grazie anche alla professionalità della ditta che lo gestirà». (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA