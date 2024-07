«Nuovo asilo nido, cominciati i lavori» 

Operai e ruspe in azione a Serramanna, dove hanno preso avvio i lavori per la costruzione dell’asilo nido comunale. La posa della prima pietra, in un’area alberata incastonata nel quartiere residenziale di Campu sa Lua, diventa l’occasione per il sindaco Gabriele Littera, che crede fortemente nella struttura, di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. E polemizzare con chi aveva contestato dai banchi della minoranza consiliare il progetto arrivato, ha sempre sostenuto quest’ultima, «con la natalità in forte calo», e per la scelta del sito in cui realizzare la struttura (una delle poche aree alberate del quartiere di Campu sa Lua) per accogliere almeno quaranta bambini da zero a 3 anni.

Obiettivo dichiarato: fornire un servizio essenziale e contrastare lo spopolamento, disincentivando il trasferimento di serramannesi fuori dal paese, e provando ad attirare nuove, giovani, coppi. Dalle pagine dei social il primo cittadino saluta con entusiasmo l’avvio dei lavori. «In paese nascono tra 40 e 50 bambini ogni anno e crediamo possano nascerne anche di più quando sarà pronta una struttura per accoglierli. C'è chi ha contestato la realizzazione dell’asilo nido, argomentando col fatto che non doveva essere fatto lì. Abbiamo fatto presente che esattamente lì poteva essere edificato per i vincoli idrogeologici, e anche che nascerà a pochi metri una nuova lottizzazione con tante nuove famiglie che necessitano di servizi».

Dopo il via libera, all’inizio del mese scorso, della Giunta comunale al progetto esecutivo (1 milione e 998 mila euro del Pnrr) l’impresa esecutrice entra quindi in azione, e l’esecutivo saluta con favore l’accelerazione impressa ai lavori che dovrebbero essere chiusi, come da cronoprogramma, a metà dicembre. (i. pil.)

