Nuovo asfalto, una Punto in sosta vietata rallenta i lavori 

I lavori a Sestu nel cuore del centro procedono. Ma in via Cagliari, forse il punto più atteso da tutti i cittadini, basta poco per creare problemi. Ieri mattina è bastata un’auto parcheggiata, unica, nella strada completamente vuota: che ci fosse il divieto di sosta per asfaltare la strada lo sapevano praticamente tutti. Ma il proprietario della vettura ha ritenuto che non valesse per lui. Ha lasciato la sua Fiat Punto bianca sul lato sinistro della strada, bloccando in breve il percorso di camion e asfaltatrici, costringendo gli operai a incrociare le braccia.

In breve sono intervenuti i vigili. Invano il suono del fischietto si è fatto sentire, inutilmente i tutori della legge hanno staccato una multa dal blocchetto. Dopo un’attesa che è sembrata molto lunga, è arrivato un carro attrezzi. «Purtroppo il Comune non dispone di un servizio di carro attrezzi convenzionato, quindi ci appoggiamo a ditte esterne che garantiscano questo servizio. Anche in questa occasione l’abbiamo chiamato, ed è intervenuto quasi subito», spiega Giorgio Desogus, capo della Polizia Locale sestese, «è vero che a Sestu il problema delle auto parcheggiate in modo tale da richiedere il carro attrezzi è relativamente raro, ma si potrebbe fare una riflessione se è necessario o no istituire questo servizio». Il vicesindaco Massimiliano Bullita spiega: «Sul tema stiamo facendo una riflessione». Quello della rimozione forzata non sarebbe l’unico problema: «Qui c’è l’area di sosta con disco orario», racconta Gian Paolo Casu, commerciante, «si potrebbe parcheggiare per un periodo limitato, ma spesso c’è chi lascia l’auto anche tutto il giorno». (g. l. p.)

