Nuovo asfalto, ultima settimana di lavori 

Terza e ultima fase per i lavori di rifacimento dell’asfalto in viale Colombo.

Da lunedì e fino a sabato sarò interessato il tratto tra la rotatoria all’incrocio tra viale Colombo, via San Benedetto e via Salieri e la rotatori della Bussola. Si lavorerà come sempre in notturna dalle 22 alle 6 ma sono previste modifiche alla viabilità. Dalle 19 alle 6 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di viale Colombo nel tratto compreso tra la rotatoria all’incrocio con via Salieri e quella della Bussola. Dalle 22 alle 6 traffico chiuso nello stesso tratto per le auto che transitano in viale Colombo in direzione Bussola.

Nelle varie fasi dei lavori sarà comunque garantita la circolazione in viale Colombo per il flusso di traffico proveniente dal Poetto in direzione viale Marconi.

RIPRODUZIONE RISERVATA