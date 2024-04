Nuovo asfalto sulla via del mare  

Sono stati avviati, a Sant’Anna Arresi, i lavori di sistemazione della strada che dal centro del paese conduce a Porto Pino. Si tratta dell’atteso ripristino della sede stradale dopo la realizzazione delle reti del gas e della banda larga. I lavori interesseranno a breve anche la via Italia.

I dettagli del progetto prevedono asfalto nuovo per circa nove chilometri, con la prima parte, forse la più importante vista l’imminente stagione estiva, che sta interessando il tratto che va da Porto Pino fino al bivio di Is Pillonis. Proseguiranno poi nei prossimi giorni fino al paese lungo la via Italia. I lavori in via Italia, conformemente alle prescrizioni Anas, si svilupperanno in due fasi. La prima, che inizierà nei prossimi giorni e terminerà entro maggio, riguarderà il tratto che va dalla rotonda di Is Serras fino all’incrocio con la via Torino, mentre per la restante porzione le lavorazioni sono già state fissate per i primi di luglio. L’obiettivo è chiudere i cantieri entro l’avvio dell’estate.

RIPRODUZIONE RISERVATA