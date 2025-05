Nuovo asfalto sulla Sp 56 per Serrenti 

Proseguono i lavori lungo la Provinciale 56 tra Samassi e Serrenti. Dopo la pulizia dei margini stradali dalle erbacce e il grattamento dell’asfalto in più tratti, stanno procedendo con la stesura del bitume, operazione che dovrebbe concludersi entro la prossima settimana.

I lavori, avviati il 28 aprile, interessano un tratto di 4,4 chilometri e prevedono, oltre il rifacimento della pavimentazione bituminosa, la rimozione degli accessi ai fondi agricoli non autorizzati e la sostituzione delle barriere di protezione danneggiate e ormai obsolete. È prevista anche la posa della nuova segnaletica, orizzontale e verticale, e il ripristino delle cunette per il corretto deflusso delle acque. L’intervento, finanziato per circa 937mila euro con fondi della Provincia, di cui per i lavori sono disponibili circa 640mila euro, punta a migliorare la sicurezza di un collegamento molto trafficato, che in passato è stato anche teatro di gravi incidenti stradali. ( n. f. )

