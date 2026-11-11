Nuovo asfalto sulla Provinciale 2 La sindaca: «Noi non coinvolti»  

Sulla Provinciale 2 nel tratto compreso tra Villamassargia e Siliqua arrivano il nuovo asfalto, la segnaletica stradale e i guardrail. Sono gli interventi previsti per un cantiere che si spingerà fino ai confini con l’area metropolitana di Cagliari e che beneficia di un finanziamento complessivo di 400mila euro.

Riguardo i lavori della Provincia che stanno interessando il tratto massargese della strada, ed evidenziando che «non siamo stati coinvolti nella fase di programmazione», la sindaca Debora Porrà ha inviato al presidente dell’ente Mauro Usai alcune richieste per la messa in sicurezza del tratto interessato. Riferendosi al piano di Protezione civile comunale che, nel tratto in questione, indica gravi criticità idrogeologiche in caso di pioggia, la prima cittadina di Villamassargia ha chiesto «la pulizia delle cunette stradali e la sistemazione delle banchine, la realizzazione di attraversamenti idraulici nei punti critici indicati nella cartografia, l’implementazione degli attraversamenti non adeguati (come in località Paucinu) e il miglioramento della segnaletica». Una nota che si chiude con l’auspicio che «le richieste vengano recepite» ma che “sbatte” sul silenzio della Provincia: nessuna risposta arriva dal Presidente Mauro Usai. «Valuteremo il da farsi in base alle segnalazioni dei nostri tecnici», si limita a dire il delegato alla Viabilità Sasha Sais.

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