SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Villamassargia.
11 novembre 2026 alle 01:06

Nuovo asfalto sulla Provinciale 2 La sindaca: «Noi non coinvolti»  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sulla Provinciale 2 nel tratto compreso tra Villamassargia e Siliqua arrivano il nuovo asfalto, la segnaletica stradale e i guardrail. Sono gli interventi previsti per un cantiere che si spingerà fino ai confini con l’area metropolitana di Cagliari e che beneficia di un finanziamento complessivo di 400mila euro.

Riguardo i lavori della Provincia che stanno interessando il tratto massargese della strada, ed evidenziando che «non siamo stati coinvolti nella fase di programmazione», la sindaca Debora Porrà ha inviato al presidente dell’ente Mauro Usai alcune richieste per la messa in sicurezza del tratto interessato. Riferendosi al piano di Protezione civile comunale che, nel tratto in questione, indica gravi criticità idrogeologiche in caso di pioggia, la prima cittadina di Villamassargia ha chiesto «la pulizia delle cunette stradali e la sistemazione delle banchine, la realizzazione di attraversamenti idraulici nei punti critici indicati nella cartografia, l’implementazione degli attraversamenti non adeguati (come in località Paucinu) e il miglioramento della segnaletica». Una nota che si chiude con l’auspicio che «le richieste vengano recepite» ma che “sbatte” sul silenzio della Provincia: nessuna risposta arriva dal Presidente Mauro Usai. «Valuteremo il da farsi in base alle segnalazioni dei nostri tecnici», si limita a dire il delegato alla Viabilità Sasha Sais.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Processo all'imprenditore Emanuele Ragnedda accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna con gli avvocati Gabriele Satta e Luca Montella - Corte d’Assise di Sassari - foto Gloria Calvi 10.11.2026
Processo all'imprenditore Emanuele Ragnedda accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna con gli avvocati Gabriele Satta e Luca Montella - Corte d’Assise di Sassari - foto Gloria Calvi 10.11.2026
Il delitto di Palau.

«Non odio ma voglio giustizia»

l Busia
Il fatto

Due giovani finiscono in cella con l’accusa di tentato omicidio

Secondo gli investigatori Giorgio Argiolas avrebbe premuto il grilletto 
Francesco Pinna
Il delitto di Palau

Il padre di Cinzia: «Non odio ma giustizia»

Emanuele Ragnedda nell’Aula della Corte d’Assise: «Non doveva succedere, mi sono difeso» 
Andrea Busia
Regione

«Sei sardi su dieci usano l’intelligenza artificiale»

I cittadini si rivolgono all’AI per accedere con più facilità ai servizi pubblici 
Confartigianato: «I rialzi continui riducono la competitività e rendono più difficili gli investimenti»

Energia, artigiani in grave difficoltà

Il report: «Aumenti del 50%, per ogni azienda 40mila euro di costi aggiuntivi» 
Massimiliano Rais
Il dibattito

Manovra, alta tensione sulle banche

Commissioni Bilancio, l’Abi: «Dubbi sulla costituzionalità del prelievo mirato» 