Nuovo asfalto, strada in sicurezza 

La Provincia prosegue il piano di interventi della rete viaria. Dopo l’annuncio dei mesi scorsi, da parte del commissario straordinario Costantino Tidu, l’ente ha provveduto a ultimare i nuovi lavori lungo la provinciale 7 che collega Desulo a Fonni. Nessun disagio nei cantieri di rifacimento, dal chilometro 17, lungo la periferia di Desulo fino al valico di Tascusì e poi per un ulteriore tratto nei pressi dell’area di servizio di “Is Cubas”.

Il cantiere

Attivi senza soste, gli operai della Conglomerati Bittumosi srl di Simaxis hanno rimesso a nuovo un tratto che da tempo era in condizioni precarie. Ora è stato ultimato grazie a oltre 300 mila euro, in un crocevia essenziale nel collegamento verso Nuoro e le principali vette del Gennargentu.

Gli amministratori

Soddisfatto il sindaco di Desulo Gian Cristian Melis: «La Provincia ha tenuto fede agli impegni presi, avviando in breve tempo i cantieri. La strada era usurata e diversi automobilisti e autotrasportatori riscontravano serie difficoltà nella circolazione. Il nuovo asfalto è una vera boccata d’ossigeno. Non posso che ringraziare il commissario Tidu e gli uffici tecnici della Provincia per il lavoro svolto. Ora attendiamo fiduciosi la sistemazione dell’ultimo lotto dalla stazione di Montecorte al nostro paese».

Provincia

«Non è stato facile reperire le risorse per il potenziamento della nostra rete viaria - dice Tidu - ma grazie a un sforzo sinergico con i nostri uffici abbiamo saputo intercettare fondi del Pnrr e ministeriali». Sulla Desulo-Fonni, il commissario aggiunge: «Oltre ad essere una strada che offre scenari meravigliosi e veicola il turismo nelle zone interne, è fondamentale per raggiungere il capoluogo e i principali servizi sanitari. Andava migliorata e così stiamo facendo».

Altri interventi

Intanto, sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza del viadotto sul Flumendosa a Gadoni. Mentre proseguono importanti iter procedurali. «Siamo in costante contatto con la Ois, per firmare quanto prima la convenzione formale della Cossatzu-Tascusì” - precisa Tidu -. L’assessorato regionale ha provveduto a destinarci la prima tranche dei fondi per l’opera con 3 milioni di euro. Puntiamo a velocizzare i tanto attesi lavori».

