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I cantieri.
07 aprile 2026 alle 00:36

Nuovo asfalto, ripresi i lavori in centro e nel litorale 

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Dopo un breve periodo di stop nell’attesa della chiusura di diversi cantieri affidati a ditte esterne, sono ripresi a pieno ritmo nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione del nuovo asfalto nelle strade del centro e del litorale.

Concluso l’intervento nelle vie Sant’Antonio, Principessa Yolanda, Gioberti e Bizet, ora si attenderà una ventina di giorni prima di passare al rifacimento della segnaletica, compresa, per quanto riguarda via Bizet, quella delle strisce blu che delimitano i parcheggi a pagamento.

Nel frattempo i lavori sono in corso nelle vie Mar Egeo, San Giovanni e Sant’Andrea, una strada che era ridotta a un colabrodo da anni e che creava non pochi problemi di percorribilità.

Cantieri aperti anche in via Marco Polo partendo dalla rotatoria sulla litoranea per Villasimius.

Per quanto riguarda le vie Cimabue, Botticelli e Eleonora d’Arborea si è ancora in attesa del via libera da parte di Isgas che deve provvedere a ripristinare le buche aperte per la ricerca della perdita di gas che nei giorni scorsi ha provocato disservizi in tutto il centro della città.

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