Nuovo asfalto, ripartiti i lavori in via Cabras 

La pioggia ha finalmente concesso una tregua: sono ripartiti ieri i lavori per asfaltare le corsie di via Cabras in direzione Selargius. Un intervento a carico delle ditte che negli ultimi mesi del 2025 avevano più volte aperto la strada per lavori. Le operazioni di fresatura erano cominciate il 15 gennaio, poi il maltempo aveva fermato tutto per settimane. Ieri, alla ripresa, si è proceduto a stendere un’ampia porzione d’asfalto. Se il meteo continuerà a essere clemente, i lavori dovrebbero concludersi entro oggi, concedendo il via libera al rifacimento delle corsie opposte, in direzione Pirri. L’appalto comunale per la manutenzione straordinaria del tratto più dissestato dell’arteria è infatti ai nastri di partenza. Nei giorni scorsi l’impresa vincitrice ha posizionato la cartellonistica di cantiere e iniziato ad aprire un varco nello spartitraffico. Il passaggio consentirà alle auto dirette verso Pirri di rientrare nella carreggiata una volta superata l’area interdetta per lavori.

RIPRODUZIONE RISERVATA