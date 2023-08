Nuovo asfalto, rinviati i lavori  

Il via ai nuovi manti d’asfalto da stendere in centro e nel litorale - inizialmente previsto tra fine luglio e inizio agosto - slitta di qualche settimana. A causa del caldo, ma anche per non creare disagi durante il mese che conta più turisti in città. «Abbiamo cercato di andare incontro a una richiesta dell’impresa, che chiedeva una proroga sul via ai lavori viste le alte temperature di questo periodo», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. Proroga concessa, «ma al rientro dalle ferie estive il cantiere procederà a passo spedito», assicura l’esponente della Giunta.

La mappa dei lavori comprende quattordici strade in totale. Nove sono nel centro abitato: le vie Eligio Porcu (nel tratto da via Umberto I a via Merello), Perra (dalla zona Santa Lucia a piazza IV Novembre), Foscolo, Eleonora d’Arborea (da via Botticelli sino a via Dante), Bonaria, Trento, Mameli, Pola e Mori, dove è previsto anche il ripristino della cunetta centrale. Queste le priorità, ma è già pronto anche l’elenco delle strade in lista d’attesa dove si interverrà appena ci saranno le risorse: da via Giotto a via Manara, passando per via Paganini e via Sant’Antonio.

Il piano di interventi si allarga anche nel litorale: manutenzione programmata nelle vie Mughetti, dei Nasturzi, Is Ammostus (i due tratti da via dell’Autonomia regionale a via Filia e il lato di via Marco Polo), la prima parte di via San Giovanni e la bretella davanti alla casa cantoniera di Flumini. Quindici chilometri di strade pronte al rifacimento che si sommano agli altri trenta circa realizzati sinora, con 4 milioni e 200mila euro già spesi.

