Nuovo asfalto per le strade cittadine 

Molte delle strade dissestate di Monserrato verranno aggiustate con il prossimo appalto. Una di queste è via Cesare Cabras, l'arteria in assoluto più trafficata, attraversata quotidianamente da centinaia di macchine provenienti anche dall'hinterland. Da anni chi ci abita chiede che venga rifatta, è la strada messa peggio di tutte: le buche non si contano più sulle dita di una mano e non c'è un solo centimetro di asfalto che sia in buone condizioni.

Lavori tra un mese

L’amministrazione comunale è pronta a prendere in mano la situazione, come dichiara l'assessore dei lavori pubblici Raffaele Nonnoi, riconfermato dal sindaco Tomaso Locci per questo ruolo anche nel nuovo mandato: «Entro settembre ripartirà l'appalto per il rifacimento delle strade e dei marciapiedi da noi finanziato con l'avanzo di bilancio comunale del 2023», fa sapere, «abbiamo stanziato ben altre 500mila euro per questi ulteriori interventi. La nostra amministrazione non si è mai fermata, ma soprattutto continueremo ad utilizzare i soldi del Comune per questi importanti traguardi».

Su via Cesare Cabras, l'assessore tiene a precisare: «Nonostante le continue interlocuzioni con la Regione e la Città metropolitana per realizzare il tanto atteso rifacimento, non abbiamo ottenuto nessun contributo economico da questi due enti, perciò siamo dovuti intervenire direttamente con i denari dell'amministrazione comunale, anche perché non potevamo permetterci di aspettare oltre. Infatti, si tratta di un'arteria strategica di passaggio obbligato per moltissimi cittadini che fanno parte della Città metropolitana (Quartu, Quartucciu, Cagliari e Selargius) ed è uno snodo importante di cui non si può fare a meno».

L’appello al delegato

Con la nuova Giunta cagliaritana si è insediato anche il nuovo Consiglio metropolitano, a cui Nonnoi lancia indirettamente un appello: «Auspico che il neodelegato ai Lavori pubblici (Andrea Zucca, nda) prenda in considerazione questa criticità da anni mai risolta e che per la prima volta è stata affrontata seriamente e concretamente finanziandola dalla nostra amministrazione per il ripristino del manto stradale». E conclude: «Continueremo a cercare ulteriori finanziamenti e ad utilizzare, laddove fosse necessario, i nostri fondi per la messa in sicurezza delle strade e dei marciapiedi della città, con un occhio di riguardo anche all'abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti in alcune vie». A proposito di quest'ultimo aspetto, il Comune intende realizzare il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) e il 24 giugno ha avviato un questionario online - reperibile sul sito istituzionale- per permettere ai cittadini potenzialmente interessati, di fare le proprie segnalazioni sulle criticità.

