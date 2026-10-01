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Monserrato.
02 ottobre 2026 alle 00:18

Nuovo asfalto nelle vie Tito e Boezio: consegnati i lavori 

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Prosegue il programma di riqualificazione della rete viaria cittadina a Monserrato, con via Tito e via Boezio che avranno presto un nuovo volto. Nei giorni scorsi è stata formalizzata la consegna dei lavori per le due arterie che da tempo necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e che presto saranno interessate dall'apertura dei cantieri. Gli interventi rientrano nel più ampio piano portato avanti dall’amministrazione comunale per il miglioramento delle condizioni delle strade urbane.

A spiegare la portata dei lavori è l’assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Nonnoi. «Abbiamo fatto la consegna lavori questo lunedì per le due strade, che inizieranno a breve». Si tratta di due vie che presentano criticità differenti ma accomunate dalla necessità di un intervento di riqualificazione. Particolare attenzione sarà rivolta a via Tito, dove le condizioni del manto stradale hanno reso necessario un intervento atteso da tempo. «È una strada abbastanza in degrado e con delle criticità», sottolinea Nonnoi, evidenziando come i lavori siano finalizzati a migliorare sicurezza e percorribilità. Per quanto riguarda via Boezio, «verrà rifatta tutta», spiega l'assessore, che inserisce l’opera all’interno di una programmazione più ampia portata avanti negli ultimi anni. «È un’ulteriore dimostrazione di un cronoprogramma: sono strade che hanno un loro trascorso, nelle quali non c’è mai stata una vera manutenzione e che hanno necessità di un restyling».

L’obiettivo è dunque quello di recuperare e mettere in sicurezza tratti della viabilità che per lungo tempo non hanno beneficiato di interventi strutturali. Secondo l’assessore, le nuove opere rappresentano inoltre la prosecuzione del percorso già avviato attraverso altri finanziamenti ottenuti dal Comune. «I lavori vanno a implementare le strade che abbiamo fatto con i finanziamenti regionali», conclude Nonnoi.

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