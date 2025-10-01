VaiOnline
San Sperate.
02 ottobre 2025 alle 00:27

Nuovo asfalto nelle vie del centro 

A San Sperate sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade urbane. Gli interventi, partiti da via Ispinargius, prevedono la fresatura del manto stradale, propedeutica alla successiva bitumatura, che garantirà strade più sicure e confortevoli per automobilisti, ciclisti e pedoni.

Sono interessate ai lavori le vie: Campidano, Ichunusa, Karalis, Mannu, Ozieri, Rio Concias, San Sebastiano, Ispinargius, Assemini, Amsicora, oltre ai marciapiedi di via Asproni. Su via Rio Concias la fresatura sarà preceduta da potature per consentire il passaggio dei mezzi. È inoltre previsto l’intervento su via Monastir, che sarà bitumata dopo i lavori di manutenzione straordinaria dei collettori delle acque meteoriche nelle vie Monastir e Croce Santa. (m. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTI

