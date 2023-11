Nuovo asfalto nelle strade 

Conto alla rovescia in vista dell’appalto dei lavori per rinnovo dell’asfalto nelle vie Porru Bonelli, via Roma e viale Kennedy. Le strade sono danneggiate in più punti: cedimenti del sottofondo, delle fondazioni stradali e della base, buche e asfalto assente.

I fondi sono stati individuati in un bando regionale che prevede interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale, compresa quella pedonale e ciclabile: 150mila euro è il contributo concesso dalla Regione Sardegna e altri 150mila quale cofinanziamento comunale. L’opera finale avrà un costo complessivo di 228mila euro.Gli interventi che saranno eseguiti riguarderanno il solo rifacimento della sovrastruttura stradale interna al centro urbano e il riposizionamento in quota di pozzetti e griglie. Nessun intervento per i marciapiedi che necessitano di ripristino per salvaguardare la sicurezza dei pedoni.

I problemi nelle strade principali del paese, iniziarono a verificarsi dopo gli interventi di posa in opera delle nuove condutture dell’acqua, gas e della fibra ottica. Questi, infatti, vennero eseguiti con manomissione dell’asfalto a suo tempo appena posizionato, anziché prima.

RIPRODUZIONE RISERVATA