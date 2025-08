Nuovo asfalto nelle strade del centro 

Ad Assemini lavori in corso per le manutenzioni delle strade. Ormai da qualche giorno – e nonostante la stagione estiva inoltrata - nella cittadina si stanno avvicendando una serie di cantieri stradali che interessano diverse zone del paese.

In città

Lo ha notato Mario Floris che vive nei pressi di corso Europa: «Il marciapiede vicino a casa per entrare al parco era impraticabile e pericoloso». Tra le prime strade coinvolte c’è stata via Cagliari, all’incrocio con via Tevere, interessata da una serie di tagli stradali e dal posizionamento di cavi eseguiti da aziende di fornitura elettrica per esigenze private: la carreggiata è stata ridotta e il traffico, seppur rallentato, gestito dalla presenza della polizia locale.

In centro

Le altre aree poi interessate da cantieri che si sono appena conclusi o che si apriranno nei prossimi giorni, saranno via Coghe, corso Europa e via Carmine per la manutenzione e il rifacimento di alcuni tratti ammalorati del marciapiedi, e ancora la via 2 Agosto 1980, per il posizionamento di cavi e infrastrutture gestite da aziende private delle telecomunicazioni per la fibra ottica.

Il piano

Afferma l’assessore ai servizi manutentivi Matteo Venturelli: «Si tratta di numerosi interventi programmati: alcuni già portati a termine come la sistemazione dell’impianto elettrico della struttura sportiva Angy village (spogliatoio e ingresso), altri appena completati come la sistemazione del campo da gioco della stessa struttura o la recinzione del tennis club e la sistemazione dei marciapiedi in via Coghe e in corso Europa».

La segnaletica

Sarà poi affidato nei prossimi giorni anche il cantiere per il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale in tutto il paese e per i lavori di manutenzione delle strade nell’agro e la pulizia canali. Aggiunge Venturelli: «Avevamo già concluso in primavera la pulizia dei canali, che riprenderemo comunque con nuovi stanziamenti».

Le scuole

La pausa estiva è anche il momento per la manutenzione dell’edilizia scolastica: è in corso infatti il cantiere per la climatizzazione della scuola “Gramsci” e a seguire, quella degli uffici dell’istituto “Nivola”.

Si è conclusa poi anche la sostituzione dell’impianto di climatizzazione del centro giovani.

A settembre sarà ancora la volta di via Cagliari per il rifacimento del nuovo asfalto. Infine è in corso la realizzazione della recinzione presso la discarica di Su laccu mannu.

Conclude il sindaco Mario Puddu: «Stiamo lavorando a tutto tondo con una scala di priorità su quanto abbiamo rilevato come necessità della cittadina, occorre del tempo per vedere i risultati».

RIPRODUZIONE RISERVATA