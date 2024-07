Nuovo asfalto nelle strade con fondi del Ministero 

Aritzo rimette a nuovo le strade del centro abitato. Sono in corso i lavori per il rifacimento delle vie Maxia, Monti e Is Alinos. L’intervento è possibile grazie a 350 mila euro di fondi del ministero dei Trasporti.

I lavori seguono quelli portati avanti lo scorso inverno da parte di Terna che ha consentito il potenziamento della linea elettrica per scongiurare il rischio black out durante le emergenze legate alle abbondanti nevicate.

Grande il viavai di operai registrato in questi giorni per la posa del nuovo asfalto. L’intervento si è concluso senza particolari disagi per i residenti.

Sul fronte parallelo, ovvero la viabilità rurale, c’è la sistemazione delle strade campestri di Monte Susu e Monte Longu grazie a 110 mila euro di risorse comunali. Ai nastri di partenza anche i cantieri per la strada di Geldesi che sarà possibile grazie a un finanziamento di 150 mila euro.

«Si tratta di un altro obiettivo raggiunto dopo un’attenta programmazione - dice il consigliere comunale delegato ai lavori pubblici, Antonello Vargiu - grazie al lavoro dei nostri tecnici l’amministrazione ha saputo intercettare le risorse utili per le opere».

«Nei giorni scorsi - conclude Vargiu - abbiamo appaltato anche i lavori per la strada di Geldesi che ci collegherà al Flumendosa, valorizzando dei luoghi unici. Per cui abbiamo in mente dei progetti turistici».

