Nuovo asfalto nell’asse mediano 

L'amministrazione comunale con fondi della Direzione Regionale della Protezione Civile per gli eventi meteo del 2020 (300mila euro in tutto), ha avviato vari cantieri in altrettante zone di Guspini, per riqualificare la piazza e il manto stradale. I lavori di questa tranche di opere interessa l’asse mediano che attraversa il paese collegando la Statale 126 per Terralba con la Statale 197 per San Gavino.

L’importante arteria stradale presentava in molti punti l’usura del tempo e quella causata dal traffico di mezzi pesanti che giornalmente la percorrono in tutte le ore. «Sono iniziati i lavori di fresatura e bitumatura del tratto nord dell’Asse mediano. La nostra priorità è quella di migliorare l'assetto viario del paese, procedendo in base alle esigenze», ha comunicato alla cittadinanza l’«assessore ai Lavori pubblici Marcello Serru, dopo che nei giorni precedenti era stata sistemata la segnaletica stradale.

Serru evidenzia come sia stata fatta la pulizia nella zona artigianale con attività varie che hanno impegnato il personale comunale e dei cantieri Lavoras nella cura del verde. «Altri importanti lavori sono stati eseguiti a Montevecchio in attesa del ritorno del personale ex Ati-Ifras», chiude Serru.

