Nuovo asfalto nella strada per le terme e la costa 

La lunga attesa è finita: sono partiti i lavori della strada provinciale 69, l’arteria che collega Sardara a Pabillonis. Quattro mesi a disposizione della ditta che si è aggiudicata l’appalto per completare un’opera d’importanza strategica, soprattutto sociale e turistica, per la presenza delle terme, perché unisce il mare della Costa Verde all’abitato interno e molti paesi con la 131, inoltre porta alla chiesa di Santa Mariaquas, il santuario della diocesi di Ales-Terralba. Fino al 6 giugno, sono previsti rallentamenti, sensi unici alternati, ma nessuna chiusura al traffico.

Il cantiere

I lavori in programma consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione stradale per far posto a un nuovo manto d’asfalto, la realizzazione di piazzole di sosta oggi inesistenti, i montaggio di guard rail dove sono necessari, come lungo il tragitto rimasto senza alcuna protezione dopo il recente taglio degli alberi ad alto fusto che fungevano da ringhiera protettiva dalle scarpate laterali, la segnaletica stradale. Si tratta di un intervento atteso da troppo tempo dagli automobilisti che a più riprese hanno denunciato il percorso ad ostacoli, l’asfalto sbriciolato, buche profonde, dislivelli, cunette inesistenti e poi molti incidenti, anche mortali. Soddisfati i 150 dipendenti degli stabilimenti termali che da quest’estate potranno viaggiare su un percorso sicuro e scorrevole.

I sindaci

Un lungo e travagliato iter per la messa in sicurezza di una strada, sette chilometri di asfalto consumato dall’usura del tempo senza mai un serio intervento. Ora, grazie al continuo interessamento dei sindaci dei due Comuni interessati, Giorgio Zucca di Sardara e Riccardo Sanna di Pabillonis, si vedono finalmente i frutti. Dopo anni di proteste e di polemiche, infatti, la storia recente racconta di un finanziamento di oltre due milioni di euro del 2022, fondi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) con le prescrizioni di una durata complessiva dell’opera dai 120 ai 150 giorni. «I solleciti alla Provincia - ricorda Riccardo Sanna - non sono mancati. Purtroppo inutili. Volendo evitare il rischio di dovere restituire i fondi, siamo andati a chiedere aiuto al prefetto di Cagliari. Siamo contenti per l’inizio dei lavori nella strada più pericolosa e degradata della Provincia del Sud Sardegna». E Giorgio Zucca aggiunge: «La collaborazione facilita l’obiettivo. Lavorando insieme al collega, possiamo dire addio ad una mulattiera e dare la benvenuta ad una strada a misura di turismo. Le 50 mila presenze annue degli ospiti termali a giugno non avranno più ragione di lamentare i pericoli della strada, l’unica che porta a quella destinazione».

L’ordinanza

L’ordinanza emessa dal funzionario della Provincia, Pierandrea Bandinu, impegna la ditta che esegue i lavori a «posizionare la cartellonistica che segnala la presenza del cantiere, a regolamentare il traffico fino a giugno, con i mezzi e strumenti adatti e nel rispetto delle disposizioni del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza».

