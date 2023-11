Nuovo asfalto nel tratto dissestato  

Stava diventando la transenna dei record. Da mesi all’incrocio tra via Marconi e via D’Annunzio c’erano le barriere a circondare un tombino sprofondato che aveva danneggiato anche la strada.

Nei giorni scorsi, sono entrati in azione gli operai che hanno sistemato il tombino e tutto l’asfalto dissestato anche dalla parte di via Marconi.

Resta però il problema del marciapiede dove qualche giorno fa era caduta un’anziana donna, inciampata nel cemento dissestato di fronte al parco Matteotti. A soccorrerla era stata una passante che aveva subito chiamato l’ambulanza. Sul posto erano arrivati i volontari che avevano visitato la donna e l’avevano portata al pronto soccorso. I marciapiedi si trovano in condizioni critiche anche in altre zone della città soprattutto dove la pavimentazione è sollevata dalle radici degli alberi. È il caso ad esempio di via Brigata Sassari dalle parti dell’incrocio con via Lombardia

