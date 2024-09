Nuovo asfalto, lavori notturni in via del Lavoro 

La colata d’asfalto arriva anche nella zona industriale di Selargius, in via del Lavoro, l’arteria d’ingresso dove la prossima settimana sarà concentrato il cantiere di restyling finanziato dal Comune. Lavori che l’amministrazione di piazza Cellarium, insieme a Polizia locale e ditta che deve eseguire l’intervento, ha deciso di fare in notturna per evitare disagi agli imprenditori della zona industriale e alle centinaia di automobilisti che usano la strada per spostarsi verso i centri vicini, Settimo San Pietro in primis.

«A partire da lunedì 16 e sino a sabato 21, è stato disposto il divieto temporaneo alla circolazione in via del Lavoro (nel tratto compreso tra la 554 e la rotonda in corrispondenza di via Edison) e l’istituzione del senso unico alternato dalla rotonda sino all’ingresso di Maury’s», annunciano dal Municipio. «Limitazioni dovute all’esigenza di procedere al ripristino del manto stradale, che riguarderanno la fascia oraria compresa dalle 20 di sera alle 7 del mattino», spiega l’assessore alla Viabilità Gigi Gessa, «questo perché, data l’importanza dell’arteria e il suo utilizzo anche dagli automobilisti dei paesi dell’hinterland, abbiamo deciso di concentrare i lavori in orario notturno per ridurre al minimo di disagi: le limitazioni non interesseranno i mezzi pubblici».

Esultano gli imprenditori che lavorano oltre la 554. «Un primo passo verso l’atteso rilancio della zona industriale», commenta il referente del consorzio Zais, Rodolfo Monaco.

