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Assemini.
26 aprile 2026 alle 00:26

Nuovo asfalto,  lavori in corso per oltre un milione 

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Il decoro urbano e la sicurezza stradale di Assemini tornano al centro dell’agenda amministrativa con un piano di interventi che supera il milione di euro. L’assessore ai Servizi manutentivi Matteo Venturelli ha annunciato la conclusione di una prima fase di lavori che ha interessato arterie particolarmente sollecitate. Le squadre hanno ultimato il ripristino di via Carmine, asse viario fortemente logorato dal passaggio costante dei mezzi pubblici, e del primo tratto di corso Africa. A questi cantieri si sono aggiunti piccoli interventi di rifinitura su lavori eseguiti negli ultimi dodici mesi, necessari per garantire la perfetta tenuta del manto stradale.

La programmazione entrerà nel vivo con l’arrivo dell’estate, quando inizieranno i lavori per l’abbattimento del rumore in corso America. L'intervento, finanziato con oltre 400mila euro tramite un bando della Città Metropolitana, prevede l’impiego di uno speciale bitume fonoassorbente. Parallelamente il Comune ha siglato una convenzione per un ulteriore finanziamento regionale che, unito a 150 mila euro di fondi comunali, mette a disposizione 650 mila euro per la viabilità secondaria.

Il piano coinvolgerà capillarmente ogni quartiere, con una selezione di cinque o sei strade per zona basata su criteri oggettivi quali l’usura e il volume di traffico. «Uno sforzo per dare una risposta organica alle criticità ereditate e garantire una viabilità moderna a tutta la cittadinanza», ha dichiarato l’assessore Venturelli. (sa. sa.)

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