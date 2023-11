Nuovo asfalto in via Vittorio Emanuele 

Colata d’asfalto in via Vittorio Emanuele. Hanno preso il via ieri i lavori di sistemazione del nuovo bitume nel tratto da via La Marmora fino a piazza IV Novembre. Gli operai hanno prima grattato via il vecchio asfalto, e poi sono entrate in azione le macchine bitumatrici.

Per consentire l’intervento la strada è stata chiusa al traffico con qualche disagio per la circolazione. Da una parte all’altra della carreggiata è stato anche istituito il divieto di sosta. I lavori dovrebbero andare avanti, con gli stessi divieti, anche nella giornata di oggi.

Via Vittorio Emanuele, strada nel cuore del centro storico, crocevia per le auto che dal Poetto e dal litorale arrivano nel centro urbano, era da tempo disseminata di buche. Si completa così il restyling iniziato tempo fa con la realizzazione degli spartitraffico tra via la Marmora e via Vittorio Emanuele proprio per mettere fine alla sosta selvaggia nella zona.

La sistemazione di via Vittorio Emanuele era inserita nel terzo lotto di lavori di rifacimento del manto stradale a cui seguirà il rifacimento della segnaletica orizzontale. Intanto strisce pedonali, stop, linee di mezzeria e parcheggi sono già stati tracciati a nuovo in quasi tutte le strade che sono state asfaltate nei mesi scorsi.

RIPRODUZIONE RISERVATA