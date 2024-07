Nuovo asfalto in via Istria: lavori conclusi e strada riaperta 

Lavori conclusi in anticipo e strada riaperta. Dopo i disagi inevitabili dovuti all’apertura del cantiere per la posa del nuovo asfalto nella centralissima via Istria, ieri c’è stata la conclusione dell’intervento. Eliminate così buche e dislivelli che creavano non pochi pericoli nella viabilità cittadina: resta da realizzare la segnaletica. Non solo: in questo modo sono stati individuati i punti d’accesso con il canale tombato. Un controllo importante: erano stati chiusi negli anni Ottanta proprio con la posa dell’asfalto e in questi giorni è stata svolta una verifica delle condizioni dell’opera idraulica.

«Chiediamo pazienza per i disagi. Ma si tratta di lavori importanti per migliorare le condizioni di sicurezza della strada», era stato l’appello del sindaco Gigi Concu ai selargini. I divieti erano scattati lunedì nell’ordinanza che evidenziava tutte le limitazioni fino al 31 luglio. Invece ieri c’è stata la conclusione dei lavori e via Istria è stata riaperta.

Un cantiere necessario per risolvere gli evidenti cedimenti e dislivelli riportati anche nella relazione tecnica stilata da un professionista esterno dopo le indagini con il georadar. Da qui la necessità di un intervento che consentirà di reggere il continuo via vai di auto, motorini e mezzi pesanti. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA