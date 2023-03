Nuovo asfalto in via Brigata Sassari: divieti di sosta 

Rush finale dei lavori nel tratto comunale di via Brigata Sassari, dove l’intervento per il nuovo asfalto si concluderà all’inizio della prossima settimana. Due giorni, lunedì e martedì, dedicati alla chiusura del cantiere, con tanto di stop al traffico e alla sosta - dalle 8 alle 18 - nel tratto fra via Cagliari e via Ravenna.

Non solo: per consentire i lavori in sicurezza, negli stessi giorni e orari, verrà sospesa anche la circolazione dei mezzi pubblici, che rispetteranno un breve percorso alternativo. Ieri il Comune ha annunciato i divieti e le modifiche al traffico in vigore da lunedì a martedì (compreso): «i veicoli in uscita da via Ravenna, all'intersezione con la via Brigata Sassari, avranno l'obbligo di svolta a destra in direzione via Siena. Mentre quelli che percorrono la strada provenienti da via Siena/Quartucciu avranno l'obbligo di svolta a destra in via Lombardia. Inoltre via Cardano sarà interdetta alla circolazione veicolare, fatta eccezione per i residenti che potranno accedere alle proprie abitazioni, mentre gli altri automobilisti di passaggio avranno l'obbligo di andare dritti in direzione piazza Azuni». E per il traffico in arrivo da via Don Minzoni ci sarà l'obbligo di svolta a destra nella via Pisacane. (f. l.)

