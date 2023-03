Nuovo asfalto in via Beethoven: operai al lavoro 

Macchine bitumatrici in azione in via Beethoven. Continuano i lavori per la sistemazione del nuovo asfalto nelle strade cittadine. Concluso l’intervento in via Brigata Sassari, gli operai sono entrati in azione in via Beethoven nel tratto da via S’Arrulloni a via Salieri. È stato prima grattato via il vecchio bitume da entrambe le carreggiate per ogni senso di marcia e si sta già provvedendo a stendere il nuovo manto. L’intervento completa così quelli già effettuati nella zona da via Della Musica, a via S’Arrulloni, a via Salieri. Restava fuori solo appunto via Beethoven nell’attesa della chiusura del hub vaccinale che per via del grande afflusso di auto e di persone aveva fatto slittare l’intervento, che non era potuto procedere contemporaneamente a via Della Musica.

Una volta completati i lavori e trascorso il tempo necessario si procederà con la sistemazione della nuova segnaletica, che come previsto, riguarderà anche la nuova pista ciclabile che proseguirà così con soluzione di continuità da via Della Musica, via S’Arrulloni, via Beethoven, via Salieri e da qui al Poetto, senza più interruzioni.

Si allunga così la lista delle strade asfaltate a nuovo che comprende non solo le vie del centro da via Dante a via Cagliari, ma anche una serie di strade delle lottizzazioni del litorale. (g. da.)

