Nuovo asfalto in tutto il paese: stanziato un milione e mezzo 

Un milione e mezzo di euro per rifare la gran parte delle strade del paese, compreso un tratto della via Nazionale di competenza della Provincia. In questo caso il Comune anticiperà i soldi (circa cinquantamila euro) in attesa che la Provincia li restituisca: «A dire il vero - mette in evidenza il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - siamo ancora in attesa che la Provincia ci restituisca cinquantamila euro che abbiamo anticipato lo scorso anno per asfaltare un altro tratto della via Nazionale. Adesso il totale arriva quasi a centomila euro ma non potevamo stare ancora ad aspettare».

Un rapporto complicato quello tra il Comune e la Provincia nell’ultimo periodo, soprattutto per la chiusura del ponte di ferro lo scorso 8 dicembre (con una ordinanza della Provincia molto contestata) che di fatto ha tagliato fuori il paese. Vicenda che, secondo quanto anticipato dal primo cittadino, potrebbe finire in tribunale. Nel frattempo, tra le tante strade da asfaltare, c’è anche un tratto in località Sant’Angelo, la strada cioè dove verrà realizzata la bretella temporanea con la nuova 125. Per quanto riguarda la viabilità comunale, oltre alla via Nazionale (tratto compreso tra il civico 86 e il civico 140), saranno asfaltate via Verdi, via Lamarmora, Sant’Angelo, Sa Stoia, Pardu (manutenzione guado), S’Abbasanta, Su Franzesu, Turri Motta, Sa Praia e Cristolu Podda.

RIPRODUZIONE RISERVATA