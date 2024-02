Nuovo asfalto in arrivo a Sant’Antonio di Santadi 

Stop allo sterrato: le strade della frazione di Sant’Antonio di Santadi, porta d’ingresso della Costa Verde, entro l’estate si presenteranno con una veste completamente rinnovata e riorganizzata. Dopo anni di abbandono sono stati affidati i lavori da 150 mila euro finanziati con i fondi delle servitù militari per la presenza del poligono di Capo Frasca situato proprio nella borgata marina. L’intervento prevede un nuovo manto stradale, nei punti maggiormente rovinati, la bitumazione di tutti i percorsi sterrati, la sistemazione delle cunette, l’eliminazione di vecchie recinzioni e la nuova segnaletica. «La partenza del cantiere – dice il sindaco di Arbus Paolo Salis – sarà al massimo fra due settimane, il tempo necessario per la firma del contratto con la ditta esecutrice che ha vinto l’appalto. L’opera ci permetterà di accogliere i turisti, diretti nelle spiagge più frequentate, come Torre dei Corsari e Pistis, con una viabilità scorrevole, sicura e in alcuni tratti senza polvere d’estate e fango d’inverno». Fra gli interventi più attesi, Salis ricorda «un attraversamento pedonale rialzato all’ingresso del centro abitato per gli automobilisti che arrivano dal mare. Una necessità per porre fine alla velocità eccessiva delle auto entrano all’ingresso della frazione». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA