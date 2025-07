Nuovo asfalto, il traffico va in tilt 

Estate, mare, vacanze e code. Sulla strada Provinciale 1, direttrice fondamentale che porta a Torregrande, proprio all’inizio della stagione più trafficata dell’anno, sono partiti i lavori di rifacimento del manto stradale. Un intervento atteso, necessario, ma che sta già mettendo alla prova la pazienza di residenti e turisti.

Il progetto

Il cantiere rientra in un progetto da un milione e mezzo di euro, finanziato dal ministero delle Infrastrutture, che comprende anche il rifacimento dell’asfalto sulla Provinciale 47 (tra San Nicolò d’Arcidano e Uras) e sulla 35 (tra Villaurbana e il bivio di Escovedu). «I lavori sono stati affidati da oltre un mese – spiega Battista Ghisu, amministratore della Provincia – ma l’impresa ha impiegato più tempo del previsto per attivarsi. Ora che il cantiere è aperto, l’obiettivo è correre». Ieri è stato già completato il nuovo asfalto attorno alla rotatoria all’uscita del ponte di Brabau, mentre entro domani si punta a concludere l’intervento sul tratto tra il ponticello sul rio Tanui e il Rimedio, circa un chilometro di carreggiata malridotta. Subito dopo si procederà con la tracciatura della segnaletica orizzontale, per restituire alla strada piena funzionalità e sicurezza.

Le criticità

Nel frattempo, però, i disagi non sono mancati. Due semafori temporanei regolano il traffico, creando inevitabili rallentamenti. Ieri mattina, un incidente in uscita dal ponte sul Tirso ha peggiorato la situazione, congestionando ancora di più la circolazione. «Abbiamo chiesto di lavorare a ritmo serrato – aggiunge Ghisu – perché conosciamo bene l'importanza di questa strada in estate».

Maxi rotonda

Intanto, sul fronte comunale restano fermi al palo i lavori per la realizzazione della maxi rotatoria da un milione 390mila euro (450mila finanziati dalla Provincia) destinata ad alleggerire il traffico all’ingresso nord della città. L’infrastruttura, aggiudicata oltre due anni fa, era stata avviata a fine 2024, ma a distanza di pochi giorni le ruspe si erano dovute bloccare per un imprevisto legato alla presenza di sottoservizi non mappati. A marzo erano state deviate alcune condotte idriche ma i lavori, che secondo il Comune sarebbero dovuti ripartire ad aprile e durare circa 120 giorni, non sono mai ripresi. «Lavoreremo per settori per scongiurare disagi alla circolazione», promette l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete. Ma sui tempi, al momento, resta solo un punto interrogativo.

RIPRODUZIONE RISERVATA