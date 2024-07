Nuovo asfalto e segnaletica sulla Sp 69 tra Sardara e Pabillonis 

Sono ripresi i lavori di ripristino di una delle strade più trafficate del Medio Campidano: la Provinciale 69. Erano stati interrotti per il mancato pagamento di 800 mila euro alla ditta che si è aggiudicata l’appalto e che aveva ultimato la prima parte dell’opera sena il compenso pattuito.

Sono stati i sindaci dei Comuni interessati, Giorgio Zucca di Sardara e Riccardo Sanna di Pabillonis, a sollecitare la conclusione dell’intervento, dopo un’attesa lunga anni e oltre due milione di euro nel cassetto. «Saremo vigili – incalza Zucca - al fine di evitare un altro stop, più grave del precedente. Dopo l’asfalto è necessaria la messa in sicurezza, partendo dalla segnaletica che non c’è, il montaggio di guard rail dove sono necessari, come lungo il tragitto rimasto senza protezione dopo il ponte, dove sono stati tagliati gli alberi di alto fusto che fungevano da ringhiera protettiva dalle scarpate laterali». E Sanna aggiunge: «Senza l’interruzione, i lavori sarebbero stati completati a fine giugno. Avremo garantito un percorso estivo sicuro agli automobilisti per il mare e per le terme. Ci ritroviamo, invece, con i lavori in corso fino a fine agosto. Sperando che non succedano ulteriori intoppi». (s. r.)

