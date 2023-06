Nuovo asfalto e segnaletica a tempo di record 

Lavori a tempo di record in via Brigata Sassari.

Per preservare la sicurezza di automobilisti e pedoni già ieri gli operai della Città Metropolitana, coadiuvati dagli agenti della Polizia locale, hanno tracciato la nuova segnaletica nel tratto asfaltato nei giorni scorsi da via Ravenna fino al ponte e poi oltre nella parte di Quartucciu. Manca ancora da sistemare il nuovo bitume nell’incrocio con via Segrè.

Rispetto al passato sono state effettuate alcune modifiche. Ad esempio è stata leggermente ristretta la carreggiata, lasciando comunque una larghezza regolare, per far sì che gli automobilisti che la percorrono evitino, come stavano facendo in questi giorni, di usare la strada come una pista. Nuovi stop sono stati poi tracciati agli incroci con le vie Lombardia, Siena e Ravenna, che si intersecano con via Brigata Sassari e sono stati delimitati i parcheggi.

E si è pensato anche a chi sosta a piedi: laddove non è presente il marciapiede, è stato infatti tracciato con le strisce bianche un nuovo percorso pedonale. Sono state poi ridisegnate anche le strisce pedonali, per attraversare la strada in sicurezza. I lavori proseguiranno anche oggi e, salvo intoppi, dovrebbero concludersi in serata.

