Nuovo asfalto e marciapiedi  in via Verdi 

Ultime novità per i lavori in via Verdi a Sestu, che hanno caratterizzato la viabilità con un cantiere negli scorsi mesi. Con l’ultima perizia di variante sono stati sbloccati anche i fondi per poter completare i marciapiedi, il tappeto d'usura d'asfalto e la terra per le aiuole. Il punto è tra via Palestrina e via Catalani.

Si avvia a cambiare quindi il volto di una zona periferica della città, fino a poco tempo fa caratterizzata da una strada bianca con polvere e fango; una zona giovane dove ci sono tante case costruite da poco. Il cantiere in questo tratto è partito qualche mese fa. L’approvazione dell’ultima variante con una delibera comunale è arrivata da qualche giorno. «È un lavoro da 600 mila euro», spiega il vicesindaco Massimiliano Bullita, «e prevediamo di concludere entro qualche mese». Per la sindaca Paola Secci, «è un'opera pubblica che riguarda la viabilità e che finalmente risolverà i problemi di una lottizzazione che attendeva da lungo tempo».

Un passo in avanti per migliorare la situazione della periferia sestese, mentre ci sono ancora tante strade tra la campagna e la città che non possono contare su un asfalto adeguato. In via Verdi i lavori erano iniziati a marzo dello scorso anno nel tratto più in basso tra via Cilea e via Mascagni, ora proseguono nell’ultimo tratto prima di uscire dall’area urbana di Sestu. Tra un lavoro e l’altro c’è stata qualche sosta per sistemare i sottoservizi e i tempi si sono allungati ma il piano è rendere via Verdi una strada moderna e chiudere il cantiere entro la metà di questo 2024. (g. l. p.)

