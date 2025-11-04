VaiOnline
Cabras.
04 novembre 2025 alle 01:21

Nuovo asfalto e lavori nelle strade del centro  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ruspe al lavoro e disagi in varie zone del paese. A Cabras sono ripresi i lavori da 116mila euro per la bitumatura di alcune importanti vie come il tratto di ingresso di corso Italia, via Rossini e un tratto di via Carlo Alberto. Parallelamente, sono in corso interventi di risanamento e ammodernamento dei sottoservizi urbani: E-distribuzione è impegnata nell'interramento della rete elettrica per la successiva eliminazione di pali e cavi aerei, gli operai di Abbanoa sono al lavoro per il risanamento delle reti idriche e fognarie, in corso la posa della fibra ottica. «La programmazione dei lavori e il coordinamento con gli enti gestori dei sottoservizi stradali - afferma l'assessore ai Lavori pubblici, Enrico Giordano - nascono dalla volontà di ottimizzare tempi e risorse, evitando le sovrapposizioni tra i cantieri e soprattutto i tagli su strade appena asfaltate. È un processo complesso che l’ufficio tecnico sta gestendo e che ci limita nelle normali manutenzioni stradali». «Con questo ulteriore lotto di lavori urgenti ripristiniamo il tappeto stradale di viabilità importante e particolarmente danneggiata» dichiara il sindaco Andrea Abis. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

La Lazio punisce un buon Cagliari

La squadra di Pisacane costruisce ma non segna, finisce 2-0 
Inchiesta

C’erano una volta i mandorli: «Distrutti da caldo e siccità»

A Sinnai si seccano oltre mille piante dei fratelli Pilleri 
Paolo Carta
Il focus

Crescere nei territori, la nuova sfida del M5S avvantaggia Solinas

Il consigliere regionale favorito rispetto alla senatrice Licheri 
Alessandra Carta
Orecchioni (Policlinico): ogni problema viene centralizzato. Mascia (Cimo): ricostruire la rete

Accessi impropri, Pronto soccorso in tilt

Il territorio non riesce a “filtrare”, fino al 40% di codici bianchi e verdi 
Cristina Cossu
Il caso.

Sorgono, il referto per una frattura? A dicembre

Giorgio Ignazio Onano
Regione

Scuola sarda, nuovi tagli «Per ogni aula in meno c’è un paese che muore»

Considerate a rischio 9 autonomie Ma il dg Feliziani: «Non sarà così» 
Sara Marci
Giustizia

Referendum, raccolta firme in Parlamento

Serve l’ok di 80 deputati e 40 senatori, poi le liste al vaglio della Cassazione 