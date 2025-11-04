Nuovo asfalto e lavori nelle strade del centro  

Ruspe al lavoro e disagi in varie zone del paese. A Cabras sono ripresi i lavori da 116mila euro per la bitumatura di alcune importanti vie come il tratto di ingresso di corso Italia, via Rossini e un tratto di via Carlo Alberto. Parallelamente, sono in corso interventi di risanamento e ammodernamento dei sottoservizi urbani: E-distribuzione è impegnata nell'interramento della rete elettrica per la successiva eliminazione di pali e cavi aerei, gli operai di Abbanoa sono al lavoro per il risanamento delle reti idriche e fognarie, in corso la posa della fibra ottica. «La programmazione dei lavori e il coordinamento con gli enti gestori dei sottoservizi stradali - afferma l'assessore ai Lavori pubblici, Enrico Giordano - nascono dalla volontà di ottimizzare tempi e risorse, evitando le sovrapposizioni tra i cantieri e soprattutto i tagli su strade appena asfaltate. È un processo complesso che l’ufficio tecnico sta gestendo e che ci limita nelle normali manutenzioni stradali». «Con questo ulteriore lotto di lavori urgenti ripristiniamo il tappeto stradale di viabilità importante e particolarmente danneggiata» dichiara il sindaco Andrea Abis. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA