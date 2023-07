Nuovo asfalto e asilo nido, le variazioni al bilancio in Aula 

Il Consiglio comunale di Villacidro ha approvato ieri due ratifiche di variazioni d’urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, già deliberate a fine maggio e fine giugno in Giunta. «Le disposizioni comprendono, fra i capitoli oggetto di variazione, alcuni punti importanti come l’assestamento di bilancio relativo alle spese per nuovi incarichi legali e l’inserimento in bilancio di nuovi finanziamenti. Si tratta dell’anticipazione di circa 187mila euro per il nuovo asilo nido, 500mila euro per bitumare e mettere in sicurezza l’ex Statale 196 dal distributore Ip fino alla circonvallazione e 630mila euro per i cantieri Lavoras. Fondi già erogati dal Ministero», specifica il sindaco Federico Sollai.

In totale sono stati cinque gli ordini del giorno: presentati e discussi anche il riconoscimento di debiti fuori bilancio (relativi a due sentenze) e la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione. Punti tecnici rilevanti perché convalidano il permanere degli equilibri generali di bilancio, stabiliti dalla legge sugli enti locali.

Mentre le variazioni al bilancio preventivo devono essere effettuate entro il mese di luglio, sono ancora diversi i punti economico-finanziari da discutere prima di ferragosto: è previsto a stretto giro un secondo Consiglio comunale - per l’approvazione del bilancio consuntivo - per il quale è ancora in discussione la data di convocazione.

