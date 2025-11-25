Nuovo asfalto drenante, al via da oggi i lavori sulla Statale 131 

Al via, da oggi, il completamento della posa dell’asfalto drenante nella carreggiata sud della statale 131, tra Monastir e Nuraminis. Lo spiega l’Anas in una nota che annuncia l’avvio delle operazioni, ritardate di un giorno a causa delle avverse condizioni meteo. Lavori per una settimana e che prevedono restringimenti per 3 chilometri.

«A partire dal 26 novembre sulla strada statale 131 “Carlo Felice”, tra Monastir e Nuraminis, saranno avviati gli interventi di completamento per la realizzazione dell’asfalto drenante che riguarderanno tre chilometri della carreggiata in direzione Cagliari, tra il chilometro 23 e il chilometro 27 circa», scrive Anas dei lavori che «prevedono la deviazione del flusso del traffico sulla carreggiata opposta, allestita a doppio senso, dove i lavori di nuova pavimentazione sono stati già realizzati. Saranno eseguiti in due turni di lavoro, compreso il sabato, per minimizzare l’impatto sulla circolazione. Le lavorazioni saranno concluse, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, entro il 3 dicembre. Sempre nella prima parte del mese di dicembre, tra Villagreca e Serrenti: tra i chilometri 31 e 32,500, sarà aperto al traffico un nuovo tratto di 1 chilometro e mezzo nella direzione Sassari». (i. pil.)

