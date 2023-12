Nuovo asfalto dopo venticinque anni 

Dopo oltre 25 anni il tratto dell'ex Statale 196–Is Guardia di Villacidro verrà sistemato con un progetto di manutenzione straordinaria da 750 mila euro, di cui 500mila provenienti dalla Regione e 250mila da fondi comunali.

«I lavori sono in fase di aggiudicazione: delle 121 imprese che hanno risposto all'avviso pubblico ne sono state selezionate sette. Entro la fine dell’anno verranno aggiudicati, per far partire i lavori nei primissimi mesi del 2024», annuncia il sindaco, Federico Sollai.

L’iter

«Il precedente progetto esecutivo è stato rielaborato nel 2021 dall’attuale amministrazione, per presentarlo a un bando che ha ottenuto il finanziamento regionale nel novembre del 2022», specifica il sindaco. «Ci occuperemo del tratto extra-urbano e urbano di pertinenza comunale, che va dal cavalcavia situato in località Is Guardias – ovvero nella fine tratto stradale di competenza Anas - fino al centro in via Nazionale, in corrispondenza dell’incrocio di via Cagliari e via Monti Mannu».

L’intervento

Gli interventi principali riguardano il rifacimento di quattro chilometri di manto stradale e interventi di manutenzione sugli ingressi alle strade laterali. «È prevista anche la pulizia delle banchine e delle piazzole di sosta già presenti, il rifacimento delle cunette laterali, dei cavalcafossi e la sistemazione della fermata dell’autobus di linea in corrispondenza della chiesa di san Pietro», specifica Sollai.

La pericolosità del tratto stradale, che negli anni è stato teatro di molteplici incidenti, è amplificata dal fatto che manca del tutto la segnaletica stradale. Continua Sollai: «Tra gli interventi più importanti di messa in sicurezza vi sono quelli che comprendono paletti delimitatori segna margine, strisce orizzontali laterali e centrali nella carreggiata, cartelli stradali verticali».

Il piano

Altri lavori inseriti nel progetto sono la sostituzione dei guardrail non a norma e il consolidamento del costone roccioso vicino al ponte sul rio Leni con reti di contenimento. Il costone era franato già nell'autunno del 2020, costringendo per diverse settimane la chiusura del tratto stradale per questioni di sicurezza.

L'ingresso della ex 196–Is Guardias è il secondo passaggio più trafficato a Villacidro, dopo quello della via San Gavino. «Le criticità riscontrate, l'usura estrema con buche e avvallamenti e la mancanza di adeguata segnaletica rendono urgente l'intervento di manutenzione per garantire la sicurezza», conclude il sindaco.

