Nuovo asfalto, dopo l’estate via al cantiere 

La colata d’asfalto è attesa dopo l’estate, a conclusione dei lavori di rifacimento stradale in corso nelle altre arterie cittadine. Viale Colombo si prepara per il restyling atteso da cittadini e commercianti della zona: le risorse sono state stanziate nei mesi scorsi, 1 milione e mezzo ricavato fra le pieghe del bilancio e dedicato alla rinascita di una delle strade più trafficate della città.

Duemila i veicoli che ogni ora percorrono il viale da e verso il lungomare Poetto, come è emerso da un recente studio fatto dal settore Viabilità del Comune in vista della definizione del Piano urbano della mobilità sostenibile. Dopo la pausa di Ferragosto gli uffici definiranno tempi e modalità del cantiere, con percorsi alternativi dove dirottare la viabilità. Dopo - salvo imprevisti - dovrebbero partire i lavori nel primo tratto di viale Marconi, quello in direzione Cagliari sino al centro commerciale: con nuovi marciapiedi, strada più larga, una rotatoria e piste ciclabili.

