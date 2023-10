Nuovo asfalto dopo dieci anni nelle arterie più trafficate 

Quasi 800mila euro per rimettere in sesto quattro fra le strade extraurbane più trafficate. I lavori sono iniziati nei giorni scorsi e andranno avanti – con alcuni intervalli – sino a novembre. Le zone interessate sono via Sarrabus (lato giardini), la strada del depuratore e quelle a Santa Maria e Torre Salinas-Colostrai. I primi due interventi – già completati - hanno riguardato appunto la via Sarrabus nella zona del campo sportivo sino all’incrocio con via Gramsci e dal distributore Q8 all’incrocio con la polizia stradale. Asfaltata anche la strada che conduce al depuratore.

«I lavori sono necessari per ripristinare la viabilità danneggiata – ha spiegato il sindaco Salvatore Piu – e consistono nella ripulitura dei margini stradali e delle cunette, ricariche di sottofondo e stesura del tappetino d'usura, rifacimento della segnaletica stradale orizzontale».

Le quattro strade erano in condizioni disastrate da un decennio. «In questi giorni – ha chiarito l’assessore ai Lavori pubblici Federico Lai - è previsto il completamento della segnaletica orizzontale di queste aree e l’avvio dei lavori nella zona di Santa Maria mentre dal 6 novembre si andrà avanti con le strade per il mare, quelle di Torre Salinas e di Colostrai». Un intervento «che è anche – ha aggiunto l’assessore alla viabilità Fabio Piras - una risposta alle necessità dei cittadini, in particolare di chi si muove verso le borgate». Il termine dei lavori è fissato per il 27 novembre.