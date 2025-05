Nuovo asfalto con i soldi delle multe  

La colata d’asfalto arriverà finalmente anche nella borgata Santa Lucia. Un restyling atteso dai residenti, annunciato dal Comune di Selargius con il sì all’ultima variazione di bilancio di oltre 1 milione che comprende anche la manutenzione di via don Bosco e via Vienna, due arterie fra le più trafficate della borgata all’ingresso della città.

Sul piatto 200mila euro

Sul piatto ci sono poco meno di 200mila euro. «Risorse vincolate per la sicurezza stradale, così come prevede la normativa per quanto riguarda la destinazione dei proventi dalle multe per le violazioni al codice della strada», spiega l’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu. La scelta su quale strade mettere nel programma di manutenzioni è però politica. «Abbiamo deciso di intervenire in due arterie che obiettivamente hanno bisogno di una messa in sicurezza, così come risulta dalle segnalazioni dei residenti e più volte emerso anche in Consiglio».

La petizione

In via don Bosco le lamentele si rincorrono da tempo, contenute anche in una recente petizione partita dalla borgata e inviata al Comune per chiedere interventi urgenti su strada e marciapiedi. Stesso discorso per via Vienna. «Con una parte delle risorse incassate dalle multe assumeremo anche tre vigili urbani a tempo determinato», annuncia l’assessore. In questo caso il fondo dedicato è di 50mila euro. «E 32mila li useremo per acquistare delle telecamere da installare a bordo dei mezzi della Polizia locale», dice ancora Porqueddu.

Nella ripartizione delle risorse in bilancio rientra anche il fondo statale ottenuto per aiutare le famiglie che si occupano del trasporto scolastico dei figli con disabilità, poco meno di 60mila euro. Ci sono poi quasi 30mila euro regionali per la prevenzione del rischio idrogeologico, e - fra le altre cose - un contributo regionale per la costruzione di altri 144 loculi in cimitero. Quattrocentomila euro circa sono risorse Pnrr dedicate a migliorare i sistemi digitali per il lavoro interno degli uffici e i servizi online del sito istituzionale.

Maggioranza compatta a favore della variazione, astensioni e qualche sì tra la minoranza. «Ci sono diverse azioni meritevoli che condivido», il commento del consigliere Riccardo Cioni, «una fra tutte la manutenzione di sue strade della borgata». Sulla stessa linea il collega di minoranza Mario Tuveri: «Si tratta di interventi che vanno incontro a diverse esigenze e necessari per la città». Astenuto il Pd: «Il provvedimento coglie alcuni di quelli che sono i punti di sofferenza del territorio», dice Francesco Lilliu, «ma si poteva avere uno sguardo più attento sulle emergenze e sulla programmazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA