Nuovo asfalto, c’è un milione di euro 

Un milione di euro per le strade di Arbus. Dopo le proteste e gli appelli dei cittadini, l’Amministrazione comunale ha approvato un progetto per interventi sulla viabilità. L’intervento per la maggior parte interessa le vie del centro storico, ma sono previsti anche la sistemazione dei percorsi all’interno della pineta e di una parte di quelli attraversati da cervi e cinghiali. Ovunque le condizioni sono pessime, il manto d’asfalto dissestato, avvallamenti e buche profonde. Si parte con i lavori finanziati dalla Regione a partire dal 2023. Il piano è stato presentato in Consiglio comunale, inserito nel documento unico di programmazione, presupposto necessario per avviare le opere.

Il progetto

«Finalmente - dice l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Pani - è arrivato il momento di interventi importanti su una delle problematiche più sentite in assoluto, la viabilità. La gara d’appalto ha concluso l’iter, i cantieri saranno aperti ad aprile, salvo incidenti di percorso. Una risposta con fatti concreti alle numerosissime lamentele sulla situazione difficile di strade che ora si apprestano ad essere sicure, evitando disagi e danni alle vetture».

Le vie dove il manto verrà rifatto integralmente asono Sa Tella, Raimondo Pani, Montevecchio, Grazia Deledda e Cavallotti. Mentre solo nei tratti più rovinati verranno risistemate vie Pietro Leo e via Gramsci. In un secondo lotto è prevista la messa in sicurezza delle Fratellanza Operaia, Dante e dei parcheggi nel centro.

«Siamo fiduciosi – dichiara con ottimismo l’assessore Pani- che questi lavori miglioreranno sensibilmente le strade, rendendole sicure per tutti. Purtroppo, c'è ancora tanto da fare, soprattutto nella Costa Verde. Adesso abbiamo un quadro preciso e il personale che se ne occupa».

Fibra e verde

«Un accordo – dice l’assessora alla viabilità, Sara Vacca - con l’impresa che ha realizzato la rete a banda ultra-larga, consente di aumentare la messa in sicurezza di altre zone. In sostanza la sistemazione delle strade interessate dai lavori della rete e anche il rifacimento degli asfalti sarà a carico nostro, in cambio la società interverrà nelle altre vie non previste nel piano del Comune».

Sarà più sicura anche la strada Sa Conca e S’Ollastu con la creazione di una pista ciclabile, così da permettere una piena fruizione della pineta comunale. «Dopo l’intervento concluso nel 2024 –ricorda il vicesindaco, Simone Murtas - sta per partire la bitumazione del cammino interno al polmone verde del paese. E sarà un’area pienamente fruibile».

Troppi ritardi

«Le risorse per le strade urbane – commenta il consigliere di minoranza, Agostino Pilia - disponibili da 3 anni, finalmente trovano la giusta attenzione della Giunta. Nel frattempo abbiamo subito forti disagi dai lavori della fibra ottica, nonostante le promesse dell’Amministrazione di un ripristino immediato».

