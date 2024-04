Nuovo asfalto, cantieri al via 

Iniziano oggi a Collinas, i lavori di bitumazione nel centro abitato per un costo di circa 50mila euro. Interessati il primo tratto di via Vittorio Emanuele III, dall’asilo sino all’incrocio con via Villanovaforru, e la parte di via Villanovaforru dall’incrocio con Via Vittorio Emanuele III sino all’incrocio con via Europa.

«L’intervento comporterà delle limitazioni al traffico veicolare negli orari di cantiere. Si raccomanda di non lasciare veicoli in sosta nelle aree interessate dai lavori», sottolinea il sindaco, Francesco Sanna. Prevista la chiusura al traffico delle vie Vittorio Emanuele III e Villanovaforru fra le 7 e le 17. La viabilità verrà ripristinata con senso unico alternato dalle 17 alle 7 nei giorni feriali, sabato compreso e per tutta la giornata nei festivi. L’esecuzione di questo tratto della viabilità provinciale interna al paese è a carico del Comune secondo la convenzione con la Provincia. «Sono già stati stanziati anche i fondi necessari per completare tutta via Vittorio Emanuele III non appena Enel Distribuzione ultimerà la realizzazione della rete sotterranea. La ripresa dei lavori, più volte sollecitata, ci dicono essere imminente», conclude Sanna.

RIPRODUZIONE RISERVATA