Nuovo asfalto, cambia la viabilità 

Un milione di euro per dare un nuovo asfalto a diverse strade del centro e delle periferie. Dai primi giorni della prossima settimana partiranno i cantieri che si occuperanno di posare un nuovo manto lungo le carreggiate maggiormente danneggiate; fino alla fine di giugno le aree interessate potranno subire delle modifiche alla viabilità.

Via ai lavori

«Se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, l’appalto sui lavori del piano asfalti partirà martedì prossimo. - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru - per la precisione gli interventi verranno suddivisi in due lotti da 500 mila ciascuno e il primo riguarderà il completamento del manto stradale di via Pacinotti. Si proseguirà per via Indipendenza e via Fratelli Bandiera». L’assessora con delega alle Manutenzioni, Giorgia Cherchi, spiega come sia stato studiato un piano sulla viabilità volto alla limitazione dei disagi a cui andranno incontro i residenti delle zone interessate e i fruitori delle stesse: «Nella via Pacinotti per esempio si è deciso di non eseguire gli interventi di lunedì, ovvero in concomitanza con lo svolgersi dello storico mercatino». I nuovi fondi stradali hanno comportato l’emissione un’ordinanza sulle modifiche alla viabilità in alcune aree cittadine in occasione dei lavori di manutenzione e di messa in sicurezza fino al 26 giugno prossimo.

La viabilità

Nello specifico saranno interessate le vie Fra Nicola da Gesturi, piazza Sella (lato nord, compreso tra le intersezioni della stessa con via Corsica e Gramsci), via Indipendenza (nel tratto con via Veneto e Isonzo), via Guicciardini, via Cellini e via Pacinotti (tra le intersezioni della stessa con viale Cruccueddu e via Barsanti).

Nel secondo lotto degli interventi è prevista in corso Colombo anche la costruzione di una rotonda: «Esattamente nell’ingresso per via Barega. - specifica Alberto Cacciarru - la stessa strada sarà oggetto di lavori per il ripristino dell’asfalto dopo i tagli effettuati per l’installazione della fibra ottica».

Il nuovo asfalto

Quello prossimo sarà uno dei “piani asfalti” più imponente degli ultimi tempi, anche se il primo cittadino Mauro Usai tiene a sottolineare come ormai da sette anni, le manutenzioni del fondo stradale vengono eseguite con costanza e puntualità: «Ogni anno progressivamente assegniamo delle risorse vincolate - spiega - esiste un’importante differenza fra l’asfaltare le strade con un colpo di mano e per una sola volta in breve tempo e farlo invece periodicamente nel corso del mandato amministrativo. I Comuni virtuosi, come nel nostro caso, programmano le risorse vincolate. Questo permette di gestire le manutenzioni delle strade in modo oculato e sensato, a differenza di altre realtà che invece per poter posare i nuovi asfalti devono accedere ad un mutuo, indebitando così il Comune per qualcosa che non risulta essere produttivo>.

RIPRODUZIONE RISERVATA