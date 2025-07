Nuovo appello per la casa degli orfani 

La prima telefonata speciale è arrivata pochi giorni fa. «Una bimba sola e con tante difficoltà che aspetta di essere accolta e amata, e noi non vediamo l’ora di poterla ospitare qui», raccontano Simona Cao e Michele Allodi, la coppia di Selargius che sta trasformando l’abitazione di proprietà in via San Nicolò in una casa-famiglia per bimbi orfani con disabilità. Una struttura su due piani senza barriere architettoniche dove i lavori - iniziati lo scorso anno - sono praticamente finiti. «Mancano solo i mobili delle camerette», dicono annunciando una nuova raccolta fondi per acquistare gli ultimi arredi in vista dell’inaugurazione.

Il sogno che si realizza

Per marito e moglie un sogno che si sta realizzando. «Oltre un anno fa abbiamo iniziato la ristrutturazione per far diventare casa nostra un luogo capace di accogliere nel miglior modo possibile bambini e bambine con problemi rimasti senza genitori», ricorda Simona Cao, veterinaria e fondatrice insieme al marito della cooperativa sociale Killia. «Vivremo con loro insieme ai nostri figli, gli animali-terapeuti, accompagnati e guidati da figure professionali specifiche».

Il progetto

Dietro il progetto della casa Killia c’è una storia di vita reale. Quella di Simona e Michele, fondatori dell’omonima cooperativa e genitori adottivi di Asia, una bimba con disabilità che ha rivoluzionato il loro sguardo sul mondo e acceso il desiderio di costruire un centro che fosse davvero famiglia. «Non è solo un progetto, è la nostra vita. In questa casa vogliamo garantire amore, cura e dignità a chi troppo spesso viene lasciato indietro», dicono.

Più di un anno fa la cooperativa ha subito una truffa informatica che ha fatto sparire una somma importante destinata agli acquisti per la casa. «Una ferita profonda, per la quale è ancora in corso un'indagine. Anziché fermarci però, abbiamo deciso di rilanciare con ancora più forza e proseguire con questo progetto in cui crediamo tanto».

L’ultimo passo

Oggi la casa è ristrutturata e pronta ad accogliere bimbi fragili rimasti senza un luogo sicuro dove crescere, essere amati e curati. «Resta da fare un ultimo passo: arredare le camerette per i piccoli ospiti, con letti speciali e accessori adatti a disabilità motorie», spiegano. Per questo alcuni giorni fa è stata lanciata una raccolta fondi - attraverso la piattaforma GoFundMe - per coprire i rimanenti 11mila euro. Un’ultima richiesta di aiuto, dopo tante iniziative di beneficenza organizzate in giro per l’Isola dedicate alla raccolta fondi per la casa famiglia selargina, oltre agli investimenti della coppia. «Ogni gesto conta, e ci avvicina a un’accoglienza vera», il loro appello.

