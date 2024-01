Nuovo appello dei Progressisti, ma il centrosinistra resta diviso  Soru: sì a un candidato alternativo 

Ennesimo appello all’unità del centrosinistra in vista delle regionali da parte dei Progressisti a Renato Soru che continua la sua corsa verso il voto con la coalizione sarda. Un’alleanza che ha perso per strada proprio il partito dell’ex sindaco di Cagliari Massimo Zedda, tornato al campo largo che sostiene la deputata M5S Alessandra Todde. Stavolta a tendere una mano al fondatore di Tiscali è la deputata Francesca Ghirra che replica a Soru che si era detto «non interessato a calcoli elettorali».

«Perché candidarsi alla presidenza della Regione, se non per vincere le elezioni e garantire un governo di svolta alla nostra terra?», si chiede Ghirra, «se davvero intende costruire una prospettiva politica diversa per l’oggi e per il domani, che metta al centro la Sardegna, Soru condivida con noi le idee, i progetti e le proposte che sta promuovendo da mesi nei tantissimi incontri sui territori. Solo così, insieme, potremo mettere in piedi un progetto di alternativa alla terribile esperienza della Giunta Solinas».

Ma proprio ieri Soru ha rilanciato l’ipotesi di un passo indietro “corale” – suo e di Todde – a favore di un terzo candidato: «Io non sono l’unico possibile e nemmeno il migliore ce ne sono altri e il bene della Sardegna va al di là della mia ambizione personale», ha detto il fondatore di Tiscali. «È il momento del noi, infatti il mio io l’ho messo da parte perché è il momento del noi. Aspetto che il proprio io lo metta da parte Alessandra Todde», ci sono «ancora un paio di giorni per mettere insieme i programmi e trovare una persona di compromesso». Poi l’invito ad Alessandra Todde a un confronto pubblico «per chiarire definitivamente questa cosa di chi non vuole l’unità».

A Macomer

Intanto Soru continua il suo tour elettorale. Oggi (alle 17.30) sarà a Macomer: «Alle ex caserme Mura dialogherò con Paolo Maninchedda», ha annunciato ieri sui social. La Coalizione sarda lavora alle liste, che dovrebbero essere cinque. Quella di Progetto Sardegna, stando alle indiscrezioni, dovrebbe poter contare a Nuoro su un capolista di grande prestigio, il sindaco Andrea Soddu. L’accordo non è ancora chiuso, ma la trattativa sarebbe ormai molto avanzata.

Gli incontri

Lavora alle liste anche il Campo largo. E non si fermano gli appuntamenti elettorali di Alessandra Todde, che oggi sarà a Olbia. Alle 10.30 è in programma un incontro con gli operatori del turismo e dei trasporti, alle 12.30 la visita alla cooperativa mitilicoltori, alle 15.30 l’incontro con i portuali e alle 18 un appuntamento pubblico al Blumarine, in viale Italia 39. Mercoledì la deputata del M5S a Monserrato ha parlato di partecipazione democratica e legge elettorale: «Quella attuale presenta delle criticità legate alla rappresentanza politica, territoriale e di genere. Ci sono infatti formazioni portatrici di interessi e di istanze importanti e sentite da tanti, che restano però escluse dal Consiglio regionale, così come c’è una sovra-rappresentazione di alcuni territori rispetto ad altri. Inoltre, il meccanismo della doppia preferenza di genere non risulta funzionare efficacemente». Serve dunque «una nuova legge elettorale che dovrà superare queste criticità con un approccio proporzionalistico, con l’individuazione di una nuova soglia di sbarramento e col mantenimento della preferenza individuale».

RIPRODUZIONE RISERVATA