Nuovo appalto rifiuti, subito scontro in aula 

Una delibera “tecnica”, arrivata in aula per ribadire la necessità da parte dell’amministrazione di affidare con bando pubblico la gestione del servizio di raccolta rifiuti a un soggetto terzo (sostanzialmente per ragioni economiche), diventa il terreno di scontro in Consiglio.

Da una parte la maggioranza che, in vista del 30 settembre, termine entro il quale deve pubblicare la nuova gara, tira dritto e decide di discutere (così era stato deciso in conferenza di capigruppo) e votare quella delibera e la relazione allegata (che illustra le cifre, 50 milioni di euro all’anno per almeno sette anni la base d’asta). Dall’altra l’opposizione bolla quel documento come «politico» e chiede di rinviare a martedì prossimo la trattazione della delibera, quando in aula si svolgerà un dibattito sul tema. «Ha un effetto politico», dice Alessandra Zedda-Lega Anima di Sardegna. «Votare ora questa proposta, che contiene una allegato importantissimo, è analfabetismo democratico», dice Roberto Mura-Alleanza Sardegna. «Sulle ecoisole, per esempio, ci sono incongruenze tra le linee di indirizzo e quanto descritto nella relazione», dicono Raffaele Onnis (Riformatori) e Corrado Maxia (FdI). «La delibera chiede al Consiglio anche di votare la relazione allegata. Io non la voto perché il sistema è imperniato sui mastelli e andrebbe respinto», dice Giuseppe Farris (CiviCa 2024). «Sulle ecoisole abbiamo espresso l’indirizzo di volerle eliminare gradualmente, ove sarà possibile, perché sono un attrattore di rifiuti», chiarisce l’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi. ( ma. mad. )

