Nuovo appalto mensa, appello dei sindacati al Prefetto 

Stipendi in ritardo, niente divise, e orari di lavoro che non corrispondono a quelli reali. I sindacati, Uil e Cgil, continuano a tenere i riflettori puntati sul nuovo appalto per la mensa nelle scuole di Selargius, così come in quelle di Assemini, Settimo San Pietro, Pula, Villa San Pietro e Sarroch, tutti Comuni dove il servizio viene gestito dalla società Your Way.

Disagi che hanno costretto le due sigle sindacali a rivolgersi alla Prefettura Cagliari, chiedendo un incontro urgente «a tutela delle condizioni inaccettabili dei lavoratori». Un ulteriore tentativo «dopo diverse iniziative volte alla risoluzione della vertenza senza riscontro da parte dell’azienda», sottolineano le organizzazioni sindacali nella nota inviata alla Prefettura. «Ad oggi le retribuzioni relative alla mensilità di ottobre non sono state ancora erogate. E in violazione del contratto nazionale, che prevedere il pagamento entro la fine del mese con tolleranza di sei giorni, viene imposta l’accettazione del versamento al giorno 15 del mese successivo».

I sindacati lamentano anche la mancata consegna delle divise e dei dispositivi di protezione individuale, «nei giorni scorsi, inoltre, sono state sottoposte alla firma del personale le giornaliere precompilate con orari di ingresso e uscita che non coincidono con quelli effettivamente autorizzati e lavorati». (f.l.)