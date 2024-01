Nuovo appalto dei rifiuti: polemiche in Consiglio  

Botta e risposta a suon di volantini sul nuovo atteso appalto rifiuti (4 milioni di euro, 7 anni di durata) tra il gruppo di minoranza “Noi per Domusnovas “e l’esecutivo. Il gruppo attacca sul compostaggio domestico (300 compostiere da consegnare, ritenute poche): «Gli sgravi scattano solo per variazioni di almeno il 10 per cento non raggiungibili con il compostaggio, sarà chi cura il servizio ad ottenerli mentre il cittadino dovrà smaltire da sé l’umido e pagare per ciò di cui non usufruisce».

Con dati e numeri stimati il gruppo conforta la propria tesi. In un appalto di 7 anni poi, il margine di variazione del 10 per cento per ridurre la Tari svanisce, secondo il gruppo, per il costante calo demografico: «La Tari aumenta ogni anno perché ripartita su meno abitanti. L’aumento del servizio rispetto all’appalto precedente è del 30,6 per cento». La minoranza chiede di «abbassare a 5 anni o meno la durata dell’appalto, di imporre sgravi certi per chi effettua il compostaggio».

L’esecutivo parla di «disinformazione: È un progettista in base a vari parametri ad aver indicato 300 compostiere mentre stime e calcoli fatti sono astrusi dato che i numeri su tariffe, sgravi e premialità si trovano nel regolamento Tari e non nell’appalto». Confutato anche l’assunto che la Tari sia legata ai residenti (calati di 350 unità): «È legata alle utenze, aumentate di 370 unità, falso dire che aumenti perché calano gli abitanti. La durata dell’appalto serve a contenerne i costi: non può essere abbassata».